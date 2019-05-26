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Следователи устанавливают обстоятельства экстренной посадки самолета Hainan в «Пулково»

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Следователи устанавливают обстоятельства экстренной посадки самолета Hainan в «Пулково»

Санкт-Петербург, 26 мая. Следователи выясняют обстоятельства экстренной посадки самолета авиакомпании Hainan в аэропорту «Пулково» в Петербурге. Лайнер выполнял рейс Пекин — Санкт-Петербург.

Экипаж воздушного судна сообщил, что посадка будет выполнена с одним из работающих двигателей. Приземление прошло благополучно. Никто из пассажиров не пострадал. Медицинская помощь пассажирам не потребовалась. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

Ранее стало известно об экстренной посадке самолета Hainan в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. На его борту находился 251 пассажир и 12 членов экипажа. Самолет приземлился в аэропорту «Пулково» в 18.51. Согласно предварительным данным, у лайнера отказал один из двигателей. Обошлось без жертв.

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Автор: Сергей Свазовский
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