Петербургские волонтеры организовали масштабный квест ко Дню города

Санкт-Петербург, 26 мая. Активисты движения «Петербург – город перемен!» ко Дню города организовали тематический квест по историческим местам, рассказали Федеральному агентству новостей в пресс-службе организации.

Петербуржцы и гости города приняли участие в масштабном квесте. Более 315 участников исследовали улочки города в поисках подсказок.

«Мы хотим поблагодарить всех, кто принял участие в нашем квесте. Невзирая на дождь место регистрации – Центр позитивных перемен – было переполнено людьми с горящими глазами. Мы вместе организованными ручейками передвигались по разным локациям, наполняя город живой энергией», – отметил сопредседатель движения Никита Донцов.

Участница игры Кристина считает, что это был самый лучший городской квест. По ее словам, игра была хорошо организованной, логичной и захватывающей.

«Ощущения от квеста потрясающие! И, не взирая на то, что я была с ребенком, нам эти 4 часа показались легкой пробежкой. Спасибо за организацию и подарки!» – поблагодарила движение Людмила Котомина.

Победителем квеста стал Артур Дубо. Организаторы игры подарили ему главный приз — самокат. Он поблагодарил активистов движения за возможность активно провести выходной день. Молодой человек остался доволен конкуренцией, по его словам, всем участникам приходилось «шевелить мозгами и ногами».