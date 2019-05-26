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Холодильник с мороженым сбили на Дворцовой набережной в Петербурге

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Холодильник с мороженым сбили на Дворцовой набережной в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 мая. Автомобиль сбил холодильник с мороженым на Дворцовой набережной и скрылся с места ДТП, никто не пострадал, сообщают очевидцы.

Инцидент произошел днем 26 мая. Холодильник на колесиках по вине водителя-лихача оказался на тротуаре. На месте происшествия находятся сотрудники ДПС.

Мороженщику понадобилось время, чтобы собрать с мостовой разбросанный товар, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что в Петропавловск-Камчатском из грузовика выпало несколько тонн рыбы на дорогу.

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Автор: Ирина Селезнева
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