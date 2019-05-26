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Активисты движения «Петербург — город перемен!» стали участниками Большого велопарада

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Активисты движения «Петербург — город перемен!» стали участниками Большого велопарада

Санкт-Петербург, 26 мая. Петербургские волонтеры присоединились к Большому велопараду и проехали по центру города вместе с 20 тысячами других спортсменов, сообщили организаторы движения «Петербург – город перемен!».

26 мая в Петербурге состоялся массовый заезд на велосипедах. Его участники проехали по Невскому проспекту, набережным и финишировали в парке 300-летия Петербурга.

Активисты движения «Петербург — город перемен!» стали участниками Большого велопарада

Активисты поддерживают инициативы, связанные со здоровым образом жизни и спортом. Им понравилась возможность пересесть с общественного транспорта и личных авто на велосипеды.

Волонтер Виктория Кузина поделилась впечатлениями от спортивного праздника.

«Для меня сегодня дорогого стоил тот момент, когда мы выезжали с Лиговского проспекта и взору открылся Невский проспект до горизонта заполненный велосипедами. Это было очень масштабно! Рада была видеть столько участников разных возрастов», — рассказала девушка.

Активисты движения «Петербург — город перемен!» стали участниками Большого велопарада

Ранее в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, что в общей сложности в велопараде приняли участие около 23 тысяч человек. 

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Автор: Ирина Селезнева
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