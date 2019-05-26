Самолет китайской авиакомпании экстренно сел в «Пулково»

Санкт-Петербург, 26 мая. Самолет китайской авиакомпании Hainan экстренно сел в Петербурге из-за отказа двигателя, сообщил источник.

Лайнер совершал рейс из Пекина в Петербург, на его борту находился 251 пассажир и 12 членов экипажа. По предварительной информации, датчики показали отказ двигателя.

Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Самолет приземлился в аэропорту «Пулково» в 18.51, пишут Nation News. Ранее сообщалось, что китайский пассажирский самолет экстренно сел на Чукотке.