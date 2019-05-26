Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Самолет китайской авиакомпании экстренно сел в «Пулково»

2 981
0 Оставить комментарий

Самолет китайской авиакомпании экстренно сел в «Пулково»

Санкт-Петербург, 26 мая. Самолет китайской авиакомпании Hainan экстренно сел в Петербурге из-за отказа двигателя, сообщил источник.

Лайнер совершал рейс из Пекина в Петербург, на его борту находился 251 пассажир и 12 членов экипажа. По предварительной информации, датчики показали отказ двигателя.

Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Самолет приземлился в аэропорту «Пулково» в 18.51, пишут Nation News. Ранее сообщалось, что китайский пассажирский самолет экстренно сел на Чукотке.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров