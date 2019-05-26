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Петербургские невесты пробежали марафон

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Петербургские невесты пробежали марафон

Санкт-Петербург, 26 мая. Марафон «Бегущая невеста» прошел в Приморском парке Петербурга. В забеге приняли участие 50 девушек.

Организаторы рассказали участникам марафона о своевременной диагностике онкологических заболеваний. Забег поддержали блогеры, артисты, представители индустрии красоты.

После марафона для гостей выступили известные музыканты, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, Петербург стал одним из самых популярных городов для регистрации брака. В прошлом году в городе на Неве узаконили отношения 750 иностранных пар.

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Автор: Сергей Петров
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