Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Иномарка врезалась в автобусную остановку в Петербурге

1 683
0 Оставить комментарий

Иномарка врезалась в автобусную остановку в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 мая. Автомобиль BMW врезался в остановку общественного транспорта на проспекте Просвещения в Петербурге.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Иномарка влетела в остановку, пострадавших нет. На место происшествия прибыли оперативные службы.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось о серьезном ДТП на Обводном канале. Иномарка перевернулась после столкновения с другим автомобилем, пострадали два человека.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров