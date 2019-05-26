Иномарка врезалась в автобусную остановку в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 мая. Автомобиль BMW врезался в остановку общественного транспорта на проспекте Просвещения в Петербурге.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Иномарка влетела в остановку, пострадавших нет. На место происшествия прибыли оперативные службы.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось о серьезном ДТП на Обводном канале. Иномарка перевернулась после столкновения с другим автомобилем, пострадали два человека.