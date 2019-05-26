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В Общественной палате считают, что у Беглова есть реальная поддержка петербуржцев

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В Общественной палате считают, что у Беглова есть реальная поддержка петербуржцев

Санкт-Петербург, 26 мая. Глава комиссии по делам ветеранов Общественной палаты Петербурга Людмила Косткина уверена, что у Александра Беглова нет реальных оппонентов на предстоящих выборах.

Градоначальник зарекомендовал себя с лучшей стороны, решая проблемы простых петербуржцев, отметила Косткина. Она считает, что решение о выдвижении Беглова было правильным.

«Что касается кандидатуры Беглова — думаю, эту кандидатуру очень многие уже поддерживают, потому что за это время он показал, что знает проблемы города и решает их», — добавила член ОП Петербурга, ее цитирует «Интерфакс».

Беглов неоднократно подчеркивал свою привязанность к Петербургу. Именно поэтому врио губернатора старается помогать его жителям. Именно любовь к городу и желание его развивать дает силы на реализацию крупных проектов.

 «Мы разработали реальный план и стратегию развития Петербурга», – написал Беглов накануне в соцсетях.

Косткина подчеркнула, что реальных оппонентов на сентябрьских выборах у Беглова нет. Никто из политиков не делал конкретных заявлений. Ранее Беглов рассказал, каким образом будут развиваться новые микрорайоны в Петербурге.

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Автор: Ирина Селезнева
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