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Угонщик иномарки попал в ДТП в Ленобласти

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Угонщик иномарки попал в ДТП в Ленобласти

Санкт-Петербург, 26 мая. Угонщик Hyundai Solaris попал в ДТП в Кингисеппском районе Ленобласти, полиция задержала подозреваемого.

Накануне в правоохранительные органы обратился житель Ленобласти, заявив об угоне иномарки. Hyundai Solaris был похищен в деревне Удосолово в ночь на 24 мая.

Угнанный автомобиль попал в аварию, за рулем находился 32-летний местный житель. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области в ДТП погиб угонщик ВАЗ.

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Автор: Ирина Селезнева
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