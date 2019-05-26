Рабочий в Петербурге разрезал себе живот циркулярной пилой
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Санкт-Петербург, 26 мая. Мужчина получил серьезную травму при работе с циркулярной пилой на стройплощадке в Петербурге.
Инцидент произошел вечером 25 мая на проспекте Маршала Жукова. Рабочий из Ломоносова распорол живот и получил травму в паховой области. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу №15.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия. Ранее сообщалось, что в Ленинградской области погиб рабочий при падении с десятиметровой высоты.
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