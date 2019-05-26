Рабочий в Петербурге разрезал себе живот циркулярной пилой

Санкт-Петербург, 26 мая. Мужчина получил серьезную травму при работе с циркулярной пилой на стройплощадке в Петербурге.

Инцидент произошел вечером 25 мая на проспекте Маршала Жукова. Рабочий из Ломоносова распорол живот и получил травму в паховой области. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу №15.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия. Ранее сообщалось, что в Ленинградской области погиб рабочий при падении с десятиметровой высоты.