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Рабочий в Петербурге разрезал себе живот циркулярной пилой

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Рабочий в Петербурге разрезал себе живот циркулярной пилой

Санкт-Петербург, 26 мая. Мужчина получил серьезную травму при работе с циркулярной пилой на стройплощадке в Петербурге.

Инцидент произошел вечером 25 мая на проспекте Маршала Жукова. Рабочий из Ломоносова распорол живот и получил травму в паховой области. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу №15.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия. Ранее сообщалось, что в Ленинградской области погиб рабочий при падении с десятиметровой высоты. 

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Автор: Ирина Селезнева
Источник: Аргументы и Факты
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