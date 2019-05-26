Одинокая петербургская пенсионерка сгорела в квартире

Санкт-Петербург, 26 мая. Пожар произошел в квартире многоэтажного дома на улице Маршала Говорова в Петербурге, погибла 85-летняя пенсионерка.

Инцидент произошел днем 25 мая. Огонь охватил четыре квадратных метра, женщина не смогла вовремя покинуть квартиру и задохнулась. Пожилая петербурженка жила одна, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что на улице Кораблестроителей в многоэтажном доме произошел пожар. Спасатели с помощью лестницы эвакуировали мужчину с седьмого этажа.