Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Одинокая петербургская пенсионерка сгорела в квартире

144
0 Оставить комментарий

Одинокая петербургская пенсионерка сгорела в квартире

Санкт-Петербург, 26 мая. Пожар произошел в квартире многоэтажного дома на улице Маршала Говорова в Петербурге, погибла 85-летняя пенсионерка.

Инцидент произошел днем 25 мая. Огонь охватил четыре квадратных метра, женщина не смогла вовремя покинуть квартиру и задохнулась. Пожилая петербурженка жила одна, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что на улице Кораблестроителей в многоэтажном доме произошел пожар. Спасатели с помощью лестницы эвакуировали мужчину с седьмого этажа.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров