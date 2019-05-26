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Toyota перевернулась на Обводном канале, пострадали два человека

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Toyota перевернулась на Обводном канале, пострадали два человека

Санкт-Петербург, 26 мая. Водитель Hyundai Solaris «подрезал» Toyota на пересечении Обводного канала и Боровой улицы в Петербурге, сообщили очевидцы ДТП.

Авария произошла 26 мая около 11.40. Toyota ехала по Боровой улице, когда водитель Hyundai совершил опасный маневр и спровоцировал ДТП.

Toyota перевернулась на Обводном канале, пострадали два человека

Водитель японского автомобиля попытался уйти от столкновения, машина перевернулась на крышу и задымилась. Прохожие помогли пострадавшему водителю выбраться из машины.

По предварительным данным, 23-летний молодой человек находится в шоковом состоянии, его срочно госпитализировали, пишут «Невские новости». 

Автомобиль предполагаемого виновника ДТП врезался в ограждение, водитель получил серьезные травмы.

Toyota перевернулась на Обводном канале, пострадали два человека

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Автор: Ирина Селезнева
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