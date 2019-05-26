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Беглов принял участие в Большом велопараде в Петербурге

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Беглов принял участие в Большом велопараде в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов принял участие в Большом велопараде. Почти 23 тысячи человек проехали по улицам города, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Велопарад стартовал в 11.00 на Лиговском проспекте. В этом году организаторы мероприятия подготовили для участников трассу протяженностью 17 километров.

Более 20 тысяч велосипедистов финишировали в парке 300-летия Петербурга. Почетными участниками велопарада стали градоначальник Александр Беглов, глава городского комитета по охране памятников истории и культуры Сергей Макаров и другие чиновники.

Жители Петербурга второй день празднуют 316-летие города. В полдень на Невском проспекте состоялось шествий артистов цирка и выступление барабанщиков.

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Автор: Ирина Селезнева
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