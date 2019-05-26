Петербургские барабанщики планируют установить мировой рекорд

Санкт-Петербург, 26 мая. Тысячи барабанщиков вышли на Невский проспект, чтобы установить мировой рекорд, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Так громко свой день рождения Петербург еще не праздновал. В честь 316-летия барабанщики пройдут праздничным парадом по Невскому проспекту. А в финале шоу они продемонстрируют самый массовый барабанный крещендо.

В прошлом году барабанщики установили рекорд России. В Петербург приехал представитель Книги рекордов Гиннеса, чтобы зафиксировать мировой рекорд. Он пересчитывает количество участников шествия.

Вслед за барабанщиками на Невский проспект выйдут физкультурники и экстремалы. Классические «пирамиды» сменятся фристайл-программой от роллеров, скейтеров, самокат-райдеров.