Братья Запашные возглавили парад артистов цирка на Невском проспекте

Санкт-Петербург, 26 мая. Артисты цирка во главе с дрессировщиками Аскольдом и Эдгардом Запашными прошли парадом по Невскому проспекту, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Жители Петербурга второй день празднуют 316-летие города. На Невском проспекте перекрыли движение ради проведения «Парада национальностей». В 12.00 к общей колонне присоединились артисты цирка.

Братья Запашные верхом на лошадях возглавили процессию. По центру города проехались 20 карет с представителями разных стран.

Вечером на Дворцовой площади горожан ждет грандиозный концерт классической музыки. Звезды оперной сцены Ильдар Абдразаков и Вероника Джиоева, Рене Барбера, Мария Алейда исполнят партии из произведений Жака Оффенбаха, Лео Делиба и Гаэтано Доницетти.