Петербургский школьник получил первую премию Американского математического общества

Санкт-Петербург, 25 мая. Петербургский школьник Руслан Магдиев получил одну из главных наград на международном научном конкурсе Intel ISEF 2019 в США. Старшеклассник из Северной столицы завоевал первую премию Американского математического общества.

Представитель России получает эту награду впервые за 30 лет. В научных кругах награду называют «малой нобелевкой». Руслан является воспитанником петербургской Лаборатории непрерывного математического образования (ЛНМО). Представители учреждения участвуют в Intel ISEF уже 20 лет подряд. Многие из них уже становились лауреатами различных премий.

За награду Американского математического общества с петербургским старшеклассником боролись 2 тысячи конкурентов из 75 стран. Однако семнадцатилетнему Руслану удалось обойти остальных претендентов.

Сам лауреат премии рассказал, что с детства интересовался наукой и всегда хотел узнать, как устроен мир. Он увлекался химией, физикой, биологией, литературой, но чуть позже его приоритеты сдвинулись в сторону математики.

«Эта наука куда сложнее и глубже, чем принято думать, она не ограничивается одними цифрами и формулами», — рассказал Руслан «Комсомольской правде — Петербург».

Сейчас школьник готовится к сдаче ЕГЭ и поступлению в высшее учебное заведение. В будущем он планирует вернуться в ЛНМО в качестве научного руководителя.