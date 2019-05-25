Футбольный клуб «Зенит» отмечает 94-й день рождения

Санкт-Петербург, 25 мая. Петербургскому футбольному клубу «Зенит» исполнилось 94 года. В праздничный день команда благодарит болельщиков за неоценимую поддержку, сообщает пресс-служба ФК.

Путь сине-бело-голубых начался 25 мая 1925 года на Ленинградском Металлическом заводе. На предприятии был образован коллектив физической культуры, который за многие годы превратился в один из самых титулованных клубов России. За свою историю «Зенит» завоевал шесть чемпионских кубков, Кубок Премьер-Лиги, четыре Кубка и пять Суперкубков России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

Сине-бело-голубые пригласили всех болельщиков на стадион «Газпром Арена» 26 мая. В воскресенье «Зенит» встретится здесь с «Енисеем» в рамках Российской Премьер-Лиги. Также болельщики увидят чемпионский парад и смогут отметить день рождения любимого клуба и 316-летие Петербурга, которому «Зенит» обязан своим происхождением.

Ранее мастер спорта СССР Владимир Клементьев рассказал, почему врио главы Северной столицы Александр Беглов любит футбол и «Зенит». Градоначальник старается не пропускать матчи петербургской команды.