Дженнифер Лопес везет в Петербург новое шоу

Санкт-Петербург, 25 мая. Мировая звезда Дженнифер Лопес едет с концертом в Петербург. Поп-дива выступит на сцене СКК «Петербургский» 11 августа, сообщает сервис «Яндекс. Афиша».

Жители Северной столицы смогут увидеть новое масштабное шоу Дженнифер Лопес «It's My Party». В тур мировой звезды войдут более 30 городов. Новым шоу певица и актриса отпразднует свой юбилей вместе с поклонниками. 24 июля Лопес исполнится 50 лет.

В начале апреля J Lo представила новый сингл и клип «Medicine». Песня была записана при участии американского рэпера French Montana. Гости СКК «Петербургский» 11 августа смогут не только впервые услышать композицию вживую, но и исполнить вместе с любимой певицей старые хиты. Кроме того, посетителей концерта ждут невероятная хореография, сногсшибательные наряды и блистательные декорации.

Дженнифер Лопес выступала в Санкт-Петербурге лишь один раз. Концерт певицы мирового уровня состоялся в Северной столице в 2012 году.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес стала самой стильной женщиной года. Титул «Икона стиля» ей присудил Совет модельеров Америки (CFDA Awards).