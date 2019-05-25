Глава ФАС назвал тарифную политику Беглова примером для регионов

Санкт-Петербург, 25 мая. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев встретился с главой Петербурга Александром Бегловым. Руководитель ФАС высоко оценил политику правительства Северной столицы по снижению и заморозке тарифов ЖКХ и заявил, что она должна стать примером для других регионов.

«Это первый случай в новейшей истории, когда вы заставляете компании экономить ресурсы, экономить на своих собственных издержках — а резервы экономии по всей стране мы оцениваем в 20-30%», — подчеркнул Артемьев.

Глава ФАС отметил, что команда Александра Беглова продемонстрировала уникальную возможность не просто замораживать тарифы ЖКХ, но и в некоторых случаях снижать их. Антимонопольная служба рекомендует всем субъектам РФ перенимать петербургский опыт.

«На вашем примере мы уже сейчас, как тарифный орган Федеральной антимонопольной службы, направили соответствующие предписания и письма по всей стране, где берем ваши подходы за основу», — сообщил Игорь Артемьев.

Глава ФАС назвал тарифную политику Александра Беглова революцией в масштабах всей России. Артемьев сообщил, что уже подготовлен федеральный закон «Об основах государственного регулирования тарифов в РФ», содержащий те же мысли и идеи, которыми делится глава Петербурга.

Александр Беглов сообщил, что политика правительства Северной столицы в отношении тарифов ЖКХ позволяет сэкономить значительные средства.

«Мы перешли на физический метод управления, это нам дает где-то 4 миллиарда рублей экономии, по другим издержкам еще 1,5 миллиарда рублей экономии. Это все в копилку города», — подчеркнул глава Петербурга.

Кроме того, градоначальник напомнил об оптимизации работы петербургского «Водоканала», которая позволила выявить нецелевые расходы на 500 миллионов рублей. Также сейчас ведется плотная работа с «Ленэнерго», что тоже даст значительную экономию.

Ранее Александр Беглов рассказал Игорю Артемьеву, как в Петербурге добились снижения тарифов ЖКХ. Глава города также поблагодарил руководителя ФАС за поддержку инициатив правительства Северной столицы.