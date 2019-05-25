Беглов рассказал о снижении тарифов ЖКХ в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 мая. Глава Петербурга Александр Беглов встретился с руководителем Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорем Артемьевым. Они обсудили меры, которые принимает правительство Северной столицы для сдерживания роста тарифов ЖКХ.

Александр Беглов рассказал, что в данной сфере Петербург стал уникальным явлением. Тарифы в Северной столице не только замораживаются, но и снижаются. Чтобы не допустить роста тарифов, власти Петербурга оптимизируют расходы и внедряют жесткую финансовую дисциплину в сфере ЖКХ.

Глава Северной столицы поблагодарил Игоря Артемьева за то, что ФАС поддержала инициативу властей Петербурга по снижению тарифов в сфере теплоснабжения с июля текущего года. В результате горожане в общей сложности потратят меньше на 1,5 миллиарда рублей за год.

«Спасибо за поддержку нашего города, горожан. Надеюсь на дальнейшую совместную работу», — сказал Александр Беглов, обращаясь к главе ФАС.

Власти Петербурга также добились снижения тарифов на воду и электроэнергию. Таким образом, жители города сэкономят дополнительные 1,45 миллиарда рублей за год. Данные меры не имеют аналогов в других субъектах РФ. Результатом принятых Александром Бегловым решений станет наименьший прирост платы за коммунальные услуги за всю историю тарифного регулирования в Северной столице.

Игорь Артемьев отметил, что подобные инициативы не реализуются ни в одном регионе России. Это выводит Петербург в федеральную повестку и делает город примером для других субъектов РФ, сообщают «Невские Новости».

Кроме того, правительство Петербурга подготовило законодательную инициативу по снижению минимально допустимых норм потребления газа для жителей Северной столицы. Этот вопрос Александр Беглов обсуждал на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Сейчас необходимые документы находятся на рассмотрении федерального правительства.