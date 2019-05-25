Беглов подвел итоги рабочей недели на странице «ВКонтакте»

Санкт-Петербург, 25 мая. Глава Петербурга Александр Беглов подвел итоги рабочей недели на своей официальной странице «ВКонтакте». Он рассказал пользователям социальной сети, каких успехов удалось добиться за последние несколько дней.

Градоначальник сообщил о начале ремонтного сезона и отметил, что дал соответствующие поручения на заседании правительства.

«Заседание – это, конечно, не результат! Результат будет, когда мы будем системно приводить дороги в порядок, и каждый петербуржец это оценит», — подчеркнул Беглов.

Глава Петербурга попросил горожан присылать ему через социальную сеть фотографии и адреса проблемных участков. Он отметил, что правительство будет отчитываться перед жителями о выполненных работах.

Александр Беглов сообщил, что взял на контроль обновление освещения в Петербурге. На этой неделе заработала обновленная подсветка Благовещенского моста.

Также глава Северной столицы рассказал о надбавке за классное руководство. Материальное поощрение будет закреплено на законодательном уровне.

Кроме того, Александр Беглов поделился впечатлениями от своего визита в детскую поликлинику Приморского района. Он проверил, как в учреждении внедряется стандарт «Бережливой поликлиники».

«Это ни в коем случае не какая-то экономия на людях!!! Наоборот, это бережное отношение ко времени людей», — подчеркнул Беглов.

Градоначальник рассказал, что в осмотренной детской поликлинике время ожидания в очереди в регистратуру сократилось в четыре раза. Он отметил, что посетители медицинского учреждения должны ожидать приема не более 3—5 минут, при этом врач сможет тратить больше времени на каждого пациента. Также стоит четкая задача по модернизации системы анализов: результат должен поступать в течение суток и на электронную карту.

Помимо этого, Александр Беглов сообщил, что найдена возможность сохранить журнал «Звезда». В нем печатались Ахматова, Зощенко, Довлатов, Солженицын и другие, а выпуск издания не прекращался даже в блокаду.

«Потерять такую часть нашей истории просто не имеем права», — подчеркнул Беглов.

Также глава Северной столицы напомнил о Дне города, который петербуржцы отметят 26 мая. К празднику высадили 31 тысячу кустарников и 460 тысяч цветов. Наземный транспорт и метро будут работать без ночных перерывов. В честь Дня города подготовлены торжественные мероприятия как в центре, так и в районах.

Александр Беглов сообщил, что посетит сегодня Курортный район, главой администрации которого он был в начале 2000-х. Градоначальник встретится с местными жителями и проинспектирует строительство путепровода.

В заключение Александр Беглов порекомендовал петербуржцам посетить книжный салон в Михайловском манеже. Он рассказал, что сам побывал на выставке и принял участие в буккроссинге.