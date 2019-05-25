Около 200 судов пройдут парадом по Неве 26 мая

Санкт-Петербург, 25 мая. Около 200 судов пройдут парадом по Неве в рамках фестиваля Anyships 26 мая. Для гостей мероприятия запланирована развлекательная программа не только на воде, но и на пляже у Петропавловской крепости.

Фестиваль проводится при поддержке петербургского комитета по развитию туризма. Посетители мероприятия смогут увидеть парад яхт, гонки катеров и трюки вейкбордистов и гидроциклистов. Для предпочитающих развлечения на суше проведут футбол, лазертаг и лекции по морскому делу. Парад судов стартует ровно в 12.00 в момент выстрела пушки Петропавловской крепости.

Как рассказал генеральный директор конгрессно-выставочного бюро комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мацарин, фестиваль поможет возродить уникальную традицию проведения парада кораблей на Неве в честь открытия навигации, заложенную еще Петром I. Мероприятие еще раз подчеркнет статус Петербурга как морской столицы России.

«Уверен, фестиваль станет ежегодным и с каждым годом будет собирать все большее количество кораблей, в том числе из-за рубежа, и зрителей», — отметил Мацарин.

Генеральный директор компании Anyships, которая выступила организатором фестиваля, Георгий Кожуховский тоже считает, что это мероприятие нужно проводить каждый год. Он сообщил, что гости фестиваля смогут познакомиться с возможностями водной инфраструктуры Петербурга. Для этого на пляже у Петропавловской крепости разместят информационные стенды.

Также на фестивале можно будет увидеть копию ботика Петра I и коллекционные гидроциклы. Желающие примут участие в историческом квесте и получат сертификат на бесплатную прогулку на катере. Запланирован и мастер-класс для детей.

Основная цель фестиваля Anyships — продемонстрировать все возможные виды развлечений на воде. Организаторы подчеркивают, что вход на мероприятие абсолютно бесплатный. Деньги не будут брать и за участие во всех видах активностей на пляже, сообщает «Петербургский дневник».