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Синоптики предупредили петербуржцев о дождях 25 мая

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Синоптики предупредили петербуржцев о дождях 25 мая

Санкт-Петербург, 25 мая. Дождливая погода ожидает жителей и гостей Петербурга 25 мая. Такой прогноз предоставили синоптики ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Кратковременные дожди пройдут в Северной столице во второй половине дня. Петербургские термометры днем в субботу покажут от +17 до +19 градусов. В городе будет дуть западный и юго-западный ветер, скорость которого составит от 3 до 8 метров в секунду. Также синоптики прогнозируют понижение атмосферного давления.

По данным метеорологов, дожди ожидают гостей и жителей Петербурга не только в субботу, но и в воскресенье. Также зонт может понадобиться в первые рабочие дни следующей недели.

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Автор: Василиса Бойко
Источник: ФГБУ «Северо-Западное УГМС»
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