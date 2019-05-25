Проблемные объекты ГК «Норманн» в Петербурге достроит новый подрядчик

Санкт-Петербург, 25 мая. Работы на двух проблемных объектах ГК «Норманн» завершит новый генеральный подрядчик. Об этом сообщил руководитель группы компаний Владимир Смирнов во время встречи в петербургском комитете по строительству.

24 мая заместитель председателя комитета по строительству Евгений Барановский провел несколько рабочих встреч, касающихся долгостроев ГК «Норманн». Состоялось выездное совещание на строительной площадке ЖК «Ижора парк» в поселке Металлострой. Сейчас здесь ведет работы компания ООО «СпецПроект». Строительство на объекте возобновилось в конце марта 2019 года. Барановский отметил, что темпы работ недостаточны для ввода объекта в установленные сроки. Он призвал мобилизовать все ресурсы, чтобы строительство ЖК «Ижора парк» завершилось по графику.

На встрече в комитете по строительству обсуждалась дальнейшая судьба ЖК «На Заречной» и «ЖК «Три Апельсина». Как рассказал Владимир Смирнов, уже подписаны договоры генерального подряда на завершение работ на данных объектах с ООО «ПТК». По предварительным данным, первую очередь двух проблемных жилых комплексов должны завершить до конца текущего года. Третья очередь ЖК «На Заречной» готова только на 5%, поэтому объект планируют ввести в эксплуатацию в мае 2021 года.

6 июня на площадке ЖК «На Заречной» пройдет встреча представителя ООО «ПТК» и дольщиков. Новый подрядчик представит график работ и ответит на вопросы граждан, ожидающих завершения строительства своих квартир. Аналогичное мероприятие состоится 13 июня на площадке ЖК «Три Апельсина».

Также Евгений Барановский рассказал, что сейчас ведется работа по включению дольщиков ГК «Норманн» в федеральный Реестр пострадавших граждан. Данный вопрос обсуждается с Минстроем, сообщает «Комсомольская правда — Петербург».

Ранее глава Северной столицы Александр Беглов рассказал, что более 80% обманутых дольщиков Петербурга получат жилье в этом году. Проблема решается по указанию президента РФ Владимира Путина.