Беглов взял на личный контроль ситуацию с кафе с бесплатными обедами для пенсионеров

Санкт-Петербург, 24 августа. Ситуация вокруг кафе «Добродомик», где бесплатно кормили пенсионеров, будет взята на личный контроль временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Об этом глава города написал на своей странице в сети «ВКонтакте».

«Спасибо за сообщения по поводу ситуации с кафе «Добродомик», где бесплатно кормят пенсионеров. Кафе закрыто не будет», — написал Беглов.

Кроме того, Беглов отдал поручение руководителю главе Василеостровского района разобраться в сложившейся ситуации и оказать помощь заведению, чтобы то продолжило работу. Также он пообещал взять ситуацию на личный контроль.

Напомним, кафе «Добродомик» было закрыто после того, как один из горожан подал на него жалобу. В кафе расположенном на Детской улице, проверяющие выявили ряд нарушений, однако заведение никто не закрывал, так как администрация района не наделена подобными полномочиями.

Это заведение получило свою известность после того, как в нем начали бесплатно угощать обедами пенсионеров. Ранее Федеральное агентство новостей публиковало интервью с его создательницей Александрой Синяк.