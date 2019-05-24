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Беглов распорядился выделить субсидии по защите интеллектуальной собственности в Петербурге

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Беглов распорядился выделить субсидии по защите интеллектуальной собственности в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов распорядился выделить средства на субсидии по защите интеллектуальной собственности. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Согласно, распоряжению, подписанному Бегловым, субсидии должны стимулировать субъекты инновационной деятельности Петербурга к защите прав интеллектуальной собственности. Сделать это будет возможным через возмещение 50% затрат, связанных с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации с 2013 года, уточняют «Невские новости».

Максимальная сумма возмещения не должна превышать 400 тыс. рублей. Общий лимит субсидии составляет 2 млн рублей. В Смольном заявили, что эта мера поддержки с 2013 года пользуется большим спросом со стороны организаций.

Так, в минувшем году господдержку получили девять компаний. За счет субсидий помощь была оказана по 528 объектам интеллектуальной собственности (четыре из них иностранные). В этом году субсидии, как ожидается, получат не менее пяти организаций.

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Автор: Сергей Петров
Источник: nevnov.ru
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