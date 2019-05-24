Беглов наградил детей-призеров конкурса «Будущее Санкт-Петербурга»

Санкт-Петербург, 24 мая. В Северной столице прошла церемония награждения юных победителей детского творческого конкурса «Будущее Санкт-Петербурга». Награды и дипломы призерам вручил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.

В конкурсе приняли участие более десяти тысяч работ, присланных юными петербуржцами. Победителей поздравил Беглов, отметив их активное участие в конкурсе сочинений и рисунков о будущем города. По словам руководителя Санкт-Петербурга, для взрослых крайне важно знать и учитывать мнение детей о будущем родного города, а также понимать их представления и мечты.

Он добавил, что ему не удалось ознакомиться со всеми работами, однако он просмотрел множество рисунков и большинство его весьма впечатлило.

«Меня удивила ваша фантазия. Город будущего, летающие тарелки, башни огромные. Здорово! Хорошо! Таким Петербург и должен быть. Многие из вас путешествовали на кораблике по Неве: когда из старого города попадаешь к Вантовому мосту и стадиону — это старый Петербург и современный город ХХI века», — отметил врио губернатора.

Напомним, что на прошлой неделе состоялся бал классных руководителей в «Академии талантов» в Петербурге. На балу наградили победителей и призеров конкурса классных руководителей общеобразовательных организаций Северной столицы, а также лучших учителей и активных участников мероприятий, организованных «Ассоциацией классных руководителей».