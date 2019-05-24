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Беглов рассказал о развитии скоростного трамвая в Петербурге

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Беглов рассказал о развитии скоростного трамвая в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 мая. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал о развитии городского скоростного трамвая. На встрече с муниципальными депутатами в Таврическом дворце он также напомнил о внедрении единого проездного билета.

Александр Беглов сообщил, что в этом году будут закончены вторая и третья очереди проекта скоростного трамвая «Чижик». Он отметил, что такой же транспорт свяжет Колпинский район Петербурга со станцией метро «Южная». Уже к концу текущего года будет подготовлен проект строительства этой ветки скоростного трамвая. Градоначальник отметил, что финансовые средства на реализацию проекта необходимо потратить правильно.

Также глава Петербурга подчеркнул, что городские власти должны стремиться к созданию единой транспортной системы в Северной столице, включающей метрополитен, наземный транспорт и внутригородские электрички, сообщают «Невские Новости». Помимо этого, необходимо внедрить единый билет, действующих во всех видах общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что на встрече Беглова с муниципальными депутатами обсуждались актуальные вопросы развития Петербурга. Глава города напомнил собравшимся о необходимости учитывать четыре направления стратегии развития.

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Автор: Василиса Бойко
Источник: Невские Новости
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