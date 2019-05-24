Аршавин высадил кустарники в петербургском сквере

Санкт-Петербург, 24 мая. Совместная благотворительная акция «Центра общественного контроля» (ЦОК) и Академии ФК «Зенит» прошла в Петербурге. Ее участники облагородили сквер на Загородном проспекте под руководством директора академии и легендарного российского футболиста Андрея Аршавина, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В рамках акции участники высадили зеленую изгородь из кизильника, помогая таким образом благоустроить небольшой сквер. Мероприятие приурочено к грядущему Дню рождения Санкт-Петербурга. Акция помогла увеличить количество зеленых зон в центре Северной столицы.

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин предложил создать в России академии футбола по примеру «Краснодара». Это позволит создать конкурентную среду в юношеском футболе.