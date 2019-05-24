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Петербургского Медного всадника отмыли от пыли и грязи

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Петербургского Медного всадника отмыли от пыли и грязи

Санкт-Петербург, 24 мая. Реставраторы Музея городской скульптуры отмыли памятник Петру I, расположенный на Сенатской площади в Петербурге. Для очищения Медного всадника от пыли и грязи использовали специальный мыльный раствор, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Петербургского Медного всадника отмыли от пыли и грязи

В прошлый раз памятник мыли в мае прошлого года. Чтобы очистить один из символов Петербурга, мыльный раствор наносят мягкими щетками.

Петербургского Медного всадника отмыли от пыли и грязи

На завершающем этапе Медного всадника покроют воском. Эта стадия носит название «консервация памятника». Вся «банная» процедура занимает около трех часов.

Петербургского Медного всадника отмыли от пыли и грязи

Напомним, в апреле в Петербурге прошел месячник по благоустройству. Коммунальные службы отмывали дороги и фасады зданий Северной столицы от грязи и пыли, накопившейся за зиму.

Автор: Елена Новицкая
Источник: Федеральное агентство новостей
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