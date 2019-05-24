Петербургского Медного всадника отмыли от пыли и грязи

Санкт-Петербург, 24 мая. Реставраторы Музея городской скульптуры отмыли памятник Петру I, расположенный на Сенатской площади в Петербурге. Для очищения Медного всадника от пыли и грязи использовали специальный мыльный раствор, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В прошлый раз памятник мыли в мае прошлого года. Чтобы очистить один из символов Петербурга, мыльный раствор наносят мягкими щетками.

На завершающем этапе Медного всадника покроют воском. Эта стадия носит название «консервация памятника». Вся «банная» процедура занимает около трех часов.

Напомним, в апреле в Петербурге прошел месячник по благоустройству. Коммунальные службы отмывали дороги и фасады зданий Северной столицы от грязи и пыли, накопившейся за зиму.