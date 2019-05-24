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Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Ленобласти из-за грозы

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Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Ленобласти из-за грозы

Санкт-Петербург, 24 мая. Синоптики предупредили жителей Ленинградской области о ливнях и грозах. В связи с неблагоприятными метеоусловиями в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр России.

Ливни и грозы придут в Ленинградскую область днем 24 мая. В регионе будет дуть сильный ветер, скорость которого достигнет 15 метров в секунду во время грозы. Также в Ленобласти сохраняется опасность возникновения лесных пожаров.

Как отмечают синоптики, несмотря на неблагоприятные погодные условия, в регионе будет достаточно тепло. Температура воздуха днем в Ленобласти составит от +10 до +15 градусов. В южных районах региона столбики термометров поднимутся до +19 градусов.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Гидрометцентр России
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