Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Ленобласти из-за грозы

Санкт-Петербург, 24 мая. Синоптики предупредили жителей Ленинградской области о ливнях и грозах. В связи с неблагоприятными метеоусловиями в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр России.

Ливни и грозы придут в Ленинградскую область днем 24 мая. В регионе будет дуть сильный ветер, скорость которого достигнет 15 метров в секунду во время грозы. Также в Ленобласти сохраняется опасность возникновения лесных пожаров.

Как отмечают синоптики, несмотря на неблагоприятные погодные условия, в регионе будет достаточно тепло. Температура воздуха днем в Ленобласти составит от +10 до +15 градусов. В южных районах региона столбики термометров поднимутся до +19 градусов.