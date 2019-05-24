Новый детсад на Канонерском острове введут в эксплуатацию по поручению Беглова

Санкт-Петербург, 24 мая. Новый детский сад, расположенный на Канонерском острове, готов к вводу в эксплуатацию. Открыть учреждение к 1 сентября этого года ранее распорядился глава Петербурга Александр Беглов.

Детский сад №74 попал в список долгостроев еще в 2017 году. На ситуацию с дошкольным учреждением Александру Беглову пожаловались жители Канонерского острова во время его визита в Кировский район в марте. Градоначальник распорядился открыть детский сад к 1 сентября. На данный момент здание полностью готово технически. Детский сад уже обставлен мебелью и оснащен необходимым оборудованием. В новом учебном году учреждение, рассчитанное на 190 мест, сможет принять маленьких петербуржцев.

Задержка с вводом детского сада в эксплуатацию возникла из-за превышения допустимого уровня шума на прогулочных площадках: рядом со зданием проходит ЗСД. Застройщик установил дополнительные звукопоглощающие экраны и панели на эстакаде. После этого разрешение на ввод в эксплуатацию было получено, но у города не хватало средств, чтобы выкупить детский сад и оборудовать его всем необходимым.

Во время планового объезда Кировского района 6 марта этого года Александр Беглов узнал о ситуации с дошкольным учреждением и отдал распоряжение срочно выкупить здание и обеспечить его оборудованием и учебными материалами, чтобы детсад принял воспитанников уже 1 сентября, сообщают «Невские Новости». Решить ситуацию с детским садом на Канонерском острове помогла поддержка премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, о которой лично попросил глава Петербурга. Из федерального бюджета были выделены дополнительные средства на создание новых социальных объектов в Северной столице. Договоренности между Александром Бегловым и Дмитрием Медведевым позволили, в том числе, выкупить детский сад на Канонерском острове.