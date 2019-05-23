Участники Экспертного клуба обсудили сферу ЖКХ, транспорт и благоустройство в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 мая. Члены Экспертного клуба Петербурга на неформальном заседании обсудили развитие города в ближайшем будущем, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На встрече в Ленинградской студии документальных фильмов поднимались актуальные для города темы. Речь шла о сдерживании тарифов ЖКХ для населения. По словам эксперта в сфере ЖКХ Владислава Воронкова, бюджет Петербурга позволяет заморозить тарифы.

«Необходимо «зачистить» сектор от посредников, которые накручивают свой процент. Кроме того, раньше в городе не было системной политики в этой области. С приходом Александра Беглова начинает появляться своеобразная дорожная карта в этой сфере. Каждое звено понимает, что от него требуется и что необходимо делать», — сказал Воронков.

По мнению многих экспертов, власти Петербурга открыты для диалога с горожанами и воспринимают конструктивную критику. Жители города принимают активное участие в развитии комфортной среды.

Речь идет о переезде Судебного квартала с Петроградской стороны и обустройство арт-парка. По словам политолога Всеволода Беликова, нужно прислушиваться к людям.

«Общественное мнение конечно важно, если общественность выступает против, значит эксперты должны предложить альтернативный вариант. Это показательный пример реакции властей на общественное мнение», — подчеркнул Беликов.



Участники встречи считают, что в вопросах транспорта надо идти по европейскому пути. Петербург нуждается в городских электричках, скоростных травмаях. Эксперты предлагают создать в городе на Неве единый транспортный каркас.

На встрече напомнили о договоренности врио губернатора Петербурга Александра Беглова с РЖД об инвестициях на сумму 80 млрд рублей в развитие железнодорожной инфраструктуры. Этот проект был одобрен главой российского правительства Дмитрием Медведевым.