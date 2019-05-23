Беглов ответил на вопрос о переезде завода «Арсенал»

Санкт-Петербург, 23 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов ответил на вопрос сотрудников о перезде завода «Арсенал». По его словам, предприятие останется на своем месте.

Александр Беглов осмотрел продукцию, выпускаемую для нужд ВМФ России, а также пообщался с заводчанами. Он опроверг слухи о переезде промышленных мощностей.

Градоначальник подчеркнул, что поводов для беспокойства нет. Петербург по-прежнему заинтересован в таком крупном успешном предприятии, как «Арсенал». Для города это означает наличие рабочих мест и поддержка местных профессиональных кадров.

Руководство «Арсенала» подтвердило, что в планах нет переезда, пишут «Невские новости». Ранее Беглов рассказал о строительстве дорог в Петербурге и о развитии социальной инфраструктуры.