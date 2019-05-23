Беглов пообещал сотрудникам завода «Арсенал» контролировать ремонт дорог

Санкт-Петербург, 23 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов посетил завод «Арсенал» и ответил на вопросы заводчан. По мнению петербуржцев, в городе остро строит вопрос ремонта дорог.

Одна из сотрудниц предприятия пожаловалась Беглову, что ремонт Богатырского проспекта затянулся на несколько лет. Градоначальник ответил, что в курсе проблемы и пообещал принять «резкие решения».

«Там действительно сложные работы. Будем приводить в порядок», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Глава города отметил, что ремонт на шоссе Революции и на Муринском проспекте уже внесли в план. Беглов добавил, что власти Петербурга уделяют внимание этому вопросу.

На ремонт дорожного полотна будет увеличино финансирование, в том числе за счет федерального бюджета. Параллельно развитию дорожной системы власти планируют развивать социальную инфраструктуру в новых районах с плотной застройкой, добавил Беглов.