Беглову подарили макет артиллерийской установки А-192М на заводе «Арсенал»

Санкт-Петербург, 23 мая. Врио губернатора Петербурга Александру Беглову на заводе «Арсенал» подарили два макета: космического спутника и артиллерийской установки А-192М.

Александр Беглов осмотрел артустановку А-192М, которая разрабатывалась для фрегатов Военно-морского флота России. Дальность поражения установки составляет 23 километра, она производит 30 выстрелов в минуту.

Представители «Арсенал» вручили Беглову памятные сувениры. Градоначальник, отметил, что для него «очень дороги эти подарки».

«Я в свое время возглавлял «Алмаз Антей», Курчатовский институт. Я хорошо знаю нашу промышленность», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

23 мая у градоначальника была насыщенная рабочая программа. Утром он побывал на открытии юношеского турнира по дзюдо. Позднее он принял участие в работе Петербургского международного книжного салона. Также Беглов встретился с членами общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».