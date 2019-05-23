Беглов рассказал о развитии социальной инфраструктуры в новых районах Петербурга

Санкт-Петербург, 23 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов посетил завод «Арсенал» и ответил на вопросы сотрудников оборонно-промышленного предприятия.

Заводчане интересовались массовой застройкой города и возможностями расширения социальной инфраструктуры в новых районах. По словам градоначальника, в 2018 году в Петербурге ввели в эксплуатацию 3,9 млн кв. метров жилья.

Этот показатель даже выше, чем в Москве, однако город на Неве пока отстает по темпам развития инфраструктуры. Беглов отметил, что в некоторых районах часть домов заселена, а остальные строятся. Поэтому там нет хороших дорог, школ, детских садов, поликлиник.

«Сейчас мы боремся с этим дисбалансом. Кроме того, сейчас город расстается с подрядчиками, которые обманывают своих клиентов», — отметил Беглов, его цитируют «Невские новости».

Глава города подчеркнул, что власти Петербурга активно занимаются вопросом развития инфраструктуры. Ранее Беглов на заседании правительства сообщил, что дороги будут строиться при федеральной поддержке. Он добавил, что ремонт поврежденных участков городских дорог нужно сделать оперативно в теплое время года.