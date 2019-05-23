Блокадники попросили Беглова участвовать в выборах губернатора Петербурга

Санкт-Петербург, 23 мая. Члены общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» попросили Александра Беглова выдвинуть свою кандидатуру на губернаторских выборах.

За время работы Александра Беглова в качестве врио губернатора в Петербурге расширилась система социальной поддержки. Повысилось качество и доступность медицинской помощи, для пенсионеров и блокадников сделали бесплатным проезд в пригородных электричках.

Беглова назвали настоящим хозяйственником, который заботится о Петербурге и его будущем. Во время встречи блокадники обратились к градоначальнику с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора.

«Мы поддерживаем Ваше стремление сделать город комфортным, чистым, уютным и вежливым, создать в нем условия, чтобы молодежь могла найти себе работу», — сказал один из ветеранов, его слова передают «Невские новости».

Жители Петербурга поблагодарили Беглова за заботу о старшем поколении. Ранее врио губернатора поддержал законодательную инициативу, согласно которой пожилых петербуржцев представители власти будут принимать лично вне очереди.