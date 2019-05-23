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Беглов анонсирует кадровый проект для молодежи «Мой Петербург — мои возможности»

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Беглов анонсирует кадровый проект для молодежи «Мой Петербург — мои возможности»

Санкт-Петербург, 23 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов объявит условия участия в кадровом проекте «Мой Петербург — мои возможности», сообщила вице-губернатор Любовь Совершаева.

Новый правительственный проект направлен на помощь молодым специалистам получить работу в Смольном. Вскоре об условиях конкурса расскажет врио губернатора. Конкурс проведут по аналогии с социальным лифтом «Россия — страна возможностей».

«В ближайшее время Александр Беглов объявит об условиях конкурса», — отметила Совершаева, ее цитируют «Невские новости».

Совершаева подчеркнула, что молодежь довольно сложно привлечь к работе в городской администрации. Опытные сотрудники предпочитают устраиваться в частные компании с конкурентной заработной платой. Но власти города сделают все возможное, чтобы заинтересовать молодежь в работе в Смольном, заметила вице-губернатор.

Ранее Совершаева сообщила, что Беглов планирует завести страницу в соцсети «Одноклассники» по аналогии с уже действующей в соцсети «ВКонтакте». Это позволит градоначальнику активно взаимодействовать с горожанами и помогать в решении их проблем.

Автор: Ирина Селезнева
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