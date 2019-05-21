Беглов поздравил петербургских самбистов, взявших четыре золота ЧЕ

Санкт-Петербург, 21 мая. Четверо петербургских спортсменов завоевали золотые медали Чемпионата Европы по самбо, сообщил врио губернатора Петербурга Александр Беглов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Наши самбисты, петербуржцы, взяли 4 золота на Чемпионате Европы по самбо! Вот эти ребята: Федор Дурыманов, Дмитрий Елисеев, Хадис Ибрагимов, Сергей Кирюхин», — написал на своей странице градоначальник, подчеркнув, что Петербург гордится ими.

При этом Беглов добавил, что «российское самбо уже давно достигло того уровня, чтобы стать олимпийским видом спорта». Градоначальник выразил надежду, что включение самбо в программу Игр — «дело времени».

В минувшие выходные на Дворцовой площади прошел полумарафон, который приурочен к всероссийской акции «ЗаБег». Организаторы полумарафона поблагодарили врио губернатора за помощь в подготовке масштабного спортивного мероприятия. Это уже третий полумарафон, который собрал в центре города почти девять тысяч профессиональных легкоатлетов и бегунов-любителей.