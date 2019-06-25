Выпускницы детдомов приняли поздравления от первокурсников Петербургской академии СК РФ

Санкт-Петербург, 24 июня. Студенты Санкт-Петербургской академии СК РФ поздравили выпускниц подшефных детских домов и пригласили их на прогулку во время праздника выпускников «Алые паруса». Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по региону.

Минувшие выходные стали особенными для тысяч школьников всей страны. Позади остались все экзамены и переживания. У ребят прошли долгожданные выпускные вечера, и теперь для каждого из них открыта дверь во взрослую жизнь. Настало время распрощаться со школой и идти навстречу переменам.

Самый грандиозный праздник выпускников традиционно прошел в Петербурге, где по Неве вдоль Дворцовой набережной на фоне красивейшего салюта проплыл корабль под алыми парусами. Посмотреть на шоу собрались тысячи людей со всей России.

Первокурсники Санкт-Петербургской академии СК России поддержали традицию и пригласили выпускниц подшефных детских домов на экскурсию по городу, а затем — на прогулку по набережной Невы.

СК РФ оказывает постоянную помощь сотням детских учреждений. На сегодняшний день их число достигает 423. Ведомство не первый год помогает воспитанникам детских домов. По словам председателя ведомства Александра Бастрыкина, в этом году учебные заведения СК РФ примут еще больше детей-сирот.