На набережной реки Мойки в Петербурге открылся фестиваль паблик-арта «Дворы Капеллы», объединивший объекты современного и классического искусства. Корреспондент Федерального агентства новостей посетил экспозицию и рассказал, почему нужно успеть ее увидеть.

Создатели арт-объектов, которые уютно расположились во дворах Государственной академической капеллы, — студенты художественного отделения и состоявшиеся деятели искусства — представили свои работы зрителям на открытии фестиваля 1 июля.

Классические скульптуры и современные инсталляции, расположенные во внутренних дворах Капеллы, привлекают посетителей не только своим интересным видом, но и смыслом, который в них был заложен. Когда попадаешь в этот музей под открытым небом, время немного замирает. Люди, которые спешат по делам и пытаются сократить дорогу через дворы Капеллы, не могут пройти мимо скульптур и инсталляций и невольно останавливаются. А посетители, которые оказались здесь неслучайно, уделяют каждому экспонату достаточно времени, чтобы понять его замысел.

Больше всего взглядов приковано к скульптуре древнегреческого титана «Атлант держит небосклон», выполненной по классическим канонам. По задумке авторов, сферическая обманчиво-легковесная конструкция на могучих плечах Атланта символизирует иллюзорность искусства. В то же время Атлант представляет собой устоявшиеся основы мироздания. Таким образом создается дуализм художественной идеи и внешнего его восприятия, поясняют авторы.

Самая необычная работа расположилась не на земле, а в воздухе. Инсталляция «Руки творца II. Дирижер» показывает всю силу, заключенную в руках мастера своего дела. В них сосредоточен импульс творческой мысли, внутренняя энергия человека, которому они принадлежат. Своим объектом автор призывает посетителей отдаться воображению и найти музыку в себе.

Арт-объект «Орган» создан под впечатлением от происходящей за фасадом зданий жизни, которая доступна только посвященным. Объединив музыку и архитектуру, авторы проекта поделились своими мыслями об «органном» музыкообразовании, где сам инструмент обозначает так называемые фасады, а созданные с помощью него мелодии — жизнь.

Также во внутренних дворах Капеллы представлены такие арт-объекты, как «Городская симфония» и «Ударно-вибро-звуковая рыба», а на парадной стороне — «Звуковая волна». Первый посвящен шуму, которым окутаны улицы города во время дождя. Стекающие с крыш домов капли своим стуком напоминают звуки литавр. По мнению авторов, именно такой дождевой шум в переплетении с гулом толпы создает настоящую городскую симфонию. Другой же арт-объект изображает древний музыкальный инструмент, который создает звук не с помощью мембран или струн, а собственным станом. И если на самом деле таким инструментом являются, к примеру, ложки, трещотки и колокольчики, то здесь он изображен скелетом рыбы. Композиция «Звуковая волна» олицетворяет мелодию, воспринимаемую каждым человеком по-разному.

Художники фестиваля уверены: чтобы увидеть искусство, не нужно далеко ходить, ведь оно живет во всем окружающем, даже в нас самих. Привычные вещи можно преобразовать во что-то необыкновенное и заключить в них важную мысль. Такое впечатление складывается после посещения этого импровизированного музея.

Музей под открытым небом во внутреннем дворе Государственной академической капеллы доступен для посещения всем желающим. Стать гостями фестиваля можно до конца лета.