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Беглов подписал постановление о субсидировании малого и среднего бизнеса

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Беглов подписал постановление о субсидировании малого и среднего бизнеса

Санкт-Петербург, 15 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов подписал постановление «О Порядке предоставления в 2019 году субсидий на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Теперь петербургские предприниматели должны выбрать одну из шести возможных программ для получения субсидий от города: «Поддержка социального предпринимательства», «Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на развитие групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста», «Сертификация», «Выставочно-ярмарочная деятельность», «Субсидирование части арендных платежей субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производственную деятельность в сфере легкой промышленности», «Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере ремесленничества и народных художественных промыслов».

По каждой специальной программе владельцы малого и среднего бизнеса смогут получить материальную поддержку от петербургского правительства в размере до 700 тысяч рублей. Новое постановление позволит увеличить объемы производства, повысить заработные платы в городе и помочь бизнесменам.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
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