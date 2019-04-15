Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем местного самоуправления

Санкт-Петербург, 15 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил жителей Северной столицы с наступающим Днем местного самоуправления. Торжественный текст разместили «Новости Адмиралтейского района Санкт-Петербурга».

День местного самоуправления отмечается в России 21 апреля. В поздравлении Александр Беглов отметил, что власть «на местах» находится ближе всего к нуждам жителей. Исполняющий обязанности главы Петербурга подчеркнул, что муниципальные органы делают все для комфортной жизни горожан: занимаются благоустройством и ЖКХ, развитием социальной сферы, организацией праздников, обустройством зон отдыха, детских и спортивных площадок.

«Для нас очень важно, чтобы в местную власть приходили люди неравнодушные, искренне любящие свой город», — отметил Александр Беглов.

Также исполняющий обязанности губернатора подчеркнул, что система местного самоуправления Петербурга всегда была одной из лучших в стране. Александр Беглов поздравил с праздником депутатов муниципальных советов, представителей местных органов власти и всех горожан.