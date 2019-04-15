Петербургские приставы добились реставрации фасадов Гостиного двора

Санкт-Петербург, 15 апреля. Собственник Малого Гостиного двора Петербурга приступил к выполнению работ по реставрации фасада исторического здания. Процесс контролируют судебные приставы, сообщает пресс-служба УФССП России по Северной столице.

Здание Малого Гостиного двора, расположенное на канале Грибоедова, принадлежит ООО «Система». Ранее организация заключила с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) договор, в соответствии с которым собственник обязуется обеспечивать сохранность исторического здания и не причинять ущерб памятнику культуры. Однако КГИОП был вынужден обратиться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, поскольку установил, что фасад Малого Гостиного двора находится в неудовлетворительном состоянии.

Решение суда обязало ООО «Система» приступить к реставрации, однако организация этого не сделала. Судебный пристав назначил должнику исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей и предупредил об уголовной ответственности, наступающей при неисполнении решения суда. Но собственник Малого Гостиного двора продолжил уклоняться от реставрации. Тогда организации был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. После этого должник все же начал реставрацию. Организация согласовала со взыскателем колерный паспорт, вокруг здания установлены леса для проведения дальнейших работ.