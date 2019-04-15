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Петербуржец взорвал квартиру, разбирая найденный на даче боеприпас

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Петербуржец взорвал квартиру, разбирая найденный на даче боеприпас

Санкт-Петербург, 15 апреля. Житель Колпино устроил взрыв в трехкомнатной квартире, пытаясь разобрать неустановленный боеприпас. В результате ЧП мужчина погиб, а его сын 1999 года рождения был госпитализирован, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Инцидент произошел 15 апреля. По предварительной информации, житель Колпино 1968 года рождения ранее вместе с сыном обнаружил взрывное устройство на даче, расположенной в Ленинградской области. Мужчина привез находку домой и попытался разобрать.

В настоящее время сотрудники следственного комитета осматривают место происшествия. Обстоятельства инцидента устанавливаются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу
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