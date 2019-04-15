Беглов поблагодарил «Газпром» за развитие энергетики Петербурга и Ленобласти

Санкт-Петербург, 15 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов отметил вклад компании «Газпром» в энергоснабжение Северной столицы и Ленинградской области. Слова благодарности от Беглова прозвучали на церемонии открытия газораспределительной станции «Лаголово».

Участниками сегодняшнего мероприятия стали также глава Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Беглов подчеркнул важность соседских отношений Петербурга и Ленобласти, ведь именно партнерство способствует созданию таких важных объектов, как ГРС «Лаголово».

«Мы соседи с Ленинградской областью, и станция позволит развивать как районы Ленинградской области, так и, конечно, Санкт-Петербург», — сказал исполняющий обязанности губернатора.

Благодаря открытию новой станции город получит дополнительные источники газоснабжения, сообщают «Невские Новости». Также ГРС «Лаголово» повысит надежность работы Юго-Западной ТЭЦ и шести котельных в Красном Селе.