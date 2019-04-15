Беглов принял участие в церемонии открытия ГРС «Лаголово»

Санкт-Петербург, 15 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов побывал на церемонии открытия газораспределительной станции (ГРС) «Лаголово». Новая площадка обеспечит энергоснабжением 500 многоэтажных и 3 тысячи частных домов, а также порядка 50 предприятий.

Благодаря вводу ГРС «Лаголово» в эксплуатацию повысится надежность работы Юго-Западной ТЭЦ и шести котельных в Красном Селе. Станция позволит обеспечить предприятия энергетики, которые снабжают теплом десятки тысяч жителей, прямой и бесперебойной поставкой газа.

Создание ГРС продиктовано постоянно растущим энергопотреблением. Объект позволит горожанам не сталкиваться с ухудшением качества услуг или падением мощностей. Также в зоне действия станции находятся предприятия, среди которых Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток и завод по механизированной переработке бытовых отходов.

ГРС «Лаголово» даст толчок к развитию газораспределительной системы в Юго-Западной части Петербурга, что положительно скажется на возведении экономичного жилья в Красном Селе, Володарском, Старо-Паново и Горелово. Также станция дает возможности для модернизации энергетического комплекса и перевода котельных на газ. Это позволит повысить экологическую безопасность и снизить стоимость теплоэнергии.

Строительство ГРС велось в 2017 и 2018 годах. Работы выполнялись с использованием оборудования отечественного производства, сообщают «Невские Новости». Газ подается из магистральных газопроводов Серпухов-Ленинград и Белоусово-Ленинград в Тосненском районе и из магистрального газопровода Кохтла-Ярве-Ленинград в Ломоносовском районе.