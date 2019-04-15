Абонемент «Дачный» начнет действовать в электричках Петербурга с конца апреля

Санкт-Петербург, 15 апреля. Дачники Петербурга смогут приобрести специальный абонемент «Дачный», чтобы пользоваться пригородными поездами. Билет будет действовать с 26 апреля по 30 сентября, сообщает пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Оформить абонемент петербуржцы смогут с 20 апреля. Проездной создан для удобства жителей Северной столицы, которые отправляются на дачи в выходные и праздники. Именно в эти периоды пассажиропоток резко увеличивается.

Абонемент «Дачный» действителен в течение месяца. Воспользоваться билетом можно в понедельник, пятницу и по выходным дням. Также билет действует в праздничные дни, в даты, предшествующие праздникам, и в день, следующий за торжественным числом.

В выходные и праздничные дни петербуржцы смогут ездить по абонементу в город и на дачу неограниченное количество раз. По пятницам и в предпраздничный день билет будет действовать только для поездок за город. По понедельникам и в день, следующий за праздником, наоборот, можно будет уехать только в сторону Петербурга. Полный список маршрутов, на которые распространяется действие абонемента «Дачный», опубликован на сайте «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».

Ранее сообщалось, что в Ленобласти с 19 апреля запустят дополнительные электрички. Это связано с увеличением пассажиропотока в дачный сезон.