Интеллект-центр библиотеки Маяковского откроют в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 апреля. Новый филиал библиотеки имени В.В. Маяковского откроют на Большеохтинском проспекте в Петербурге в конце мая. Объект станет настоящим интеллект-центром, поскольку здесь можно будет не только читать книги.

Концепция нового филиала в корне отличается от простого библиотечного зала. Посетители интеллект-центра, который расположится на нижних этажах дома №8 по Большеохтинскому проспекту, смогут посмотреть фильмы, послушать лекции, устроиться с книгой в уютных дизайнерских креслах и выпить кофе во время чтения.

Также на базе нового филиала будет реализована поддержка непрерывного образования, в том числе дистанционного. В современной библиотеке появится издательское ателье, включающее лекторий и практикум. Российские дизайнеры, иллюстраторы и издатели прочтут гостям лекции, после которых посетители смогут попробовать себя в создании книг как арт-объектов разных жанров, например, поэтических сборников, научных трудов или мемуаров. При библиотеке откроется дизайнерский магазин, через который будут распространяться эти труды.

Одним из главных проектов интеллект-центра стала «Аддитивная среда библиотеки XXI века». Здесь посетители филиала смогут разрабатывать трехмерные проекты с помощью инновационных технологий. 3D-сканирование позволит оцифровывать объекты и устройства, а также создавать художественные объемные модели по фотографиям, рисункам и эскизам.

«Сюда могут приходить студенты-дипломники, которые смогут подготовить материал на профессиональном уровне, и инженеры-проектировщики», — рассказали в петербургском комитете по культуре.

Также гости библиотеки получат доступ к открытым лекциям мировых университетов и смогут не только просматривать уроки в записи, но и задавать выступающим вопросы онлайн. В филиале откроется зал-трансформер, предназначенный для кинопоказов, семинаров, лекций и конференций. А для желающих изучать иностранные языки будут организованы специальные разговорные клубы.

Посетители библиотеки могут забыть о старой форме выдачи книг. Теперь литературные издания можно будет брать и сдавать с помощью станций самообслуживания. Также в филиале установят безопасную камеру хранения для личных вещей, доступ к которой можно будет получить по электронному билету. Библиотека прошла модернизацию, направленную на создание максимального удобства и комфорта пользователей и работу с коммуникативными технологиями и цифровой информацией, сообщает «Петербургский дневник». В фонд учреждения войдет литература на русском и иностранном языках.